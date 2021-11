Tennis-Star Thiem nimmt Stellung: "Ich wurde bereits geimpft"

Nachdem er in den letzten Wochen im Zentrum einer großen Impf-Debatte stand und zuletzt aus seinem Umfeld die Information kam, dass Tennis-Star Dominic Thiem bereits geimpft sei, hat der Niederösterreicher nun auf Social Media selbst Stellung bezogen.

Da er im Dezember auf die Tour zurückkehren und in Abu Dhabi aufschlagen will, "wurde ich bereits geimpft. Ich habe zuletzt einige Nachrichten darüber gesehen und ich hatte sehr deutlich gemacht, dass ich mich impfen lassen würde." Er hofft zudem, dass "beim nächsten Mal die Dinge nicht so weit gehen, wie ich das letzte Woche gesehen habe."