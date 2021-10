Straka zur Causa Thiem: "Mücksteins Impf-Aufforderung war entbehrlich"

Auch das Stadion an Heumarkt war erfreulich gut besucht. Wie kam es zu diesem Schauplatz?

Nach dem ersten Mal sehen wir noch Lernpotenzial, aber unser Ziel wurde erreicht, dass in Wien noch mehr über Tennis gesprochen wird. Am Mittwoch und Donnerstag kamen jeweils 1.500 Zuschauer. Wir haben einfach etwas in der Stadt gesucht, nachdem die Halle B nicht Corona-tauglich war. Weil ein Übergang in die Halle viel zu eng war. Wir haben Kontakt mit Varta-Chef Michael Tojner aufgenommen, und so wurde dann die Halle fixiert.

Was hat sich seit Ihrem ersten Jahr bei den Erste Bank Open geändert?

Hochklassiges Tennis gab es immer hier, aber jetzt ist es ein richtiges Event geworden. Tennis ist zum Erlebnis geworden.

Nach dem Turnier geht es für Ihr Unternehmen weiter, Sie sind Veranstalter des Daviscups in Innsbruck, wo die Österreicher Ende November im Finalturnier gegen Serbien und Deutschland aufschlagen. Wie sieht das Interesse aus, 12.000 würden kommen dürfen?

Wir rechnen mit gutem Besuch, auch wenn die Halle eher nicht ganz voll werden wird. Die Frage wird sein, ob Zuschauer aus Deutschland einreisen dürfen. Aber es wird sicher angenommen werden, auch Novak Djokovic hat bereits zugesagt.