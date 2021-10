Klarer Erfolg gegen Jungstar Alcaraz: Zverev stürmt ins Wien-Finale

Alexander Zverev ist am Samstag in beeindruckender Manier in sein erstes Finale beim mit insgesamt 2,09 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle eingezogen. Der als Nummer zwei gesetzte Deutsche stoppte den Lauf von Spaniens erst 18-jährigem Jungstar Carlos Alcaraz mit einem glatten 6:3,6:3 in nur 68 Minuten. Der Olympiasieger trifft im Endspiel um einen 275.000-Euro-Scheck entweder auf Qualifikant Frances Tiafoe (USA) oder Jannik Sinner aus Italien.