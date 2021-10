Das Wiener Tennisturnier hat einen neuen Publikumsliebling

In der Stadthalle war am Freitag jede Menge los. Neun Stars stellten ihre Künste zur Schau: Zum einem die acht Viertelfinalisten des Tennisturniers, und zum anderen einer, dem das sportliche Großereignis eher wurscht ist. Der deutsche Entertainer Max Raabe, der mit dem Fahrrad anreiste, zog ein anderes Publikum an.

Turnierboss Herwig Straka ist seinerseits Max Raabe wurscht, nicht aber die anderen Leute, die diese Woche in die Stadthalle und ins neue Stadion am Heumarkt kamen. „8.500 waren am Freitag da. Wenn man bedenkt, dass in Wien nur 68 Prozent geimpft sind, kann man davon ausgehen, dass im Optimalfall sogar mehr als 12.000 gekommen wären“, rechnet der Steirer vor. Dass Hausherr Dominic Thiem fehlt, fällt weniger ins Gewicht. „Wir haben ja trotzdem ein Top-Feld.“