Von Laer: Erster Omikron-Fall in Österreich bestätigt + Drosten "ziemlich besorgt"

„Wir möchten dazu beitragen, dass die Kids den schützenden Pieks als positive Erfahrung in Erinnerung behalten“, so Mike Lanner, einer der beiden Betreiber des Würstelstands.

Der Wiener Würstelstand in der Pfeilgasse/Ecke Strozzigasse will etwas dazu beitragen, den Lockdown möglichst schnell zu beenden. Darum gibt es dort ab sofort für alle Fünf- bis Elfjährigen mit Impfnachweis kostenlos eine Kinderbosna und eine Limo als kleine Belohnung.

Das Spannende diese Woche werde jetzt sein: „Wie schnell geht’s nach unten?“Der Lockdown wirkt also. Wobei: „Wenn ein Lockdown nicht wirkt müsste man sich ja die Frage stellen: was kann man sonst noch tun“, sagte Popper.

Man sehe aber, dass sie häufig bei jungen Leuten in Südafrika auftauche und auch Menschen betreffe, die eine Erkrankung schon hinter sich haben. Er habe die Sorge, dass man die erste wirkliche "Immunfluchtmutante" des Coronavirus vor sich habe. Auch könne man noch nicht sagen, wie sich die Variante hierzulande verhalte, wo viele Menschen geimpft seien. "Keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt. Das Einzige, was man wirklich mit Sicherheit sagen kann ist: Es ist besser, wenn man geimpft ist. Es ist noch besser, wenn man geboostert ist", sagte Drosten. Die verfügbaren Impfstoffe würden gegen einen schweren Krankheitsverlauf wohl schützen.

Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist nun möglicherweise auch in der Schweiz aufgetaucht. Nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit handle es sich um eine Person, die vor einer Woche aus Südafrika zurückgekehrt sei, berichtete die Schweizerische Depeschenagentur (SDA) am Sonntagabend. Genaueres werde in den nächsten Tagen von einer genetischen Untersuchung erwartet.

Heute, 06:14 AM | Karl Oberascher