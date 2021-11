Peak bei Auslastung in NÖ Intensivstationen wohl diese Woche

"Psychisch belastend" sei auch die "hohe Mortalität, die mittlerweile auch junge, gesunde Patienten betrifft, die mit Covid auf die Intensivstation kommen", schilderte Hörmann. Während in der Welle im Frühjahr rund ein Drittel der Erkrankten gestorben sei, dürfte es nun Richtung 40 Prozent gehen, sagte der Mediziner: Das werde in der öffentlichen Diskussion "komplett auf die Seite geschoben und negiert". Fest stehe jedenfalls: "Die Belastung auf den Intensivstation ist sicher nicht vorbei, wenn die Infektionszahlen runtergehen und der Lockdown vorbei ist." Hörmann hofft diesbezüglich auf ein "Plateau" in dieser Woche, wie schnell der Abfall sei, hänge von den Krankheitsverläufen ab.

"Sehr belastend"

Als "dramatisch" bezeichnete Silvia Bockhorn, Pflege-Leiterin der Intensivstation am Universitätsklinikum Krems, die Lage: "Derzeit arbeiten wir seit Monaten mit Höhen und Tiefen wirklich am Limit. Es ist jeden Tag eine Gratwanderung: Wie viel Personal ist vorhanden, damit ich die Patienten auch gut betreuen kann? Welche Patienten können operiert werden, und sind dafür auch Intensivbetten vorhanden?" Das Arbeiten auf Intensivstationen sei "sehr belastend", "wie Holzhacken in einer 90-Grad-Sauna".

Am Montag wurden nach Angaben der LGA 110 Corona-Intensivpatienten in Niederösterreich behandelt, vier weniger als am Sonntag. Gleichzeitig wurden zehn Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet. 91 Intensivbetten waren frei. Auf Normalstationen befanden sich 439 an Covid Erkrankte.