Lockdown-Gipfel am Montag: Wie es jetzt weitergeht

Dienstag: Weichen für Impfpflicht werden gestellt

Am Dienstag geht es direkt weiter. Dann steht runder Tisch zur Impfpflicht mit Gesundheitsminister Mückstein, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und fast allen Oppositionsparteien am Programm. Auch dabei: Experten aus Wissenschaft, Verfassungsrecht, Gesundheit, dem Verfassungsdienst und der Bioethikkommission. Die FPÖ nimmt zur allgemeinen Überraschung nicht teil.

In den kommenden Wochen folgen weitere Gespräche. In der Woche ab 6. Dezember soll der Gesetzesentwurf vorliegen, das soll eine "ordentliche Begutachtung von mindestens vier Wochen" ermöglichen

Die Sozialpartner haben bereits angekündigt, bei der Impfpflicht mitzuziehen. "Ich wüsste die Alternative nicht", sagte AK-Präsidentin Renate Anderl am Sonntag in der ORF-Pressestunde.

Die allgemeine Impfpflicht soll in Österreich am 1. Februar 2022 in Kraft treten. "Zuvor erhalten alle, die nicht geimpft sind, eine Benachrichtigung, in der sie dazu aufgefordert werden. Wer dies bis zu diesem Datum nicht tut, muss eine hohe Geldstrafe zahlen", sagte Schallenberg der der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera.