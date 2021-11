Samstagabend war es soweit. Ein erster Verdachtsfall auf die neue Coronavirus-Variante Omikron ist auch in Österreich aufgetaucht, in Schwaz in Tirol. Zuvor wurden Infektionen mit der neuen Variante bereits in Deutschland, Italien und Großbritannien gemeldet. Der erste Fall in Europa wurde am Freitag in Belgien registriert. Seit gestern gilt ein Einreiseverbot aus den zuerst betroffenen Regionen im Süden Afrikas. Ausgenommen sind Österreicherinnen und Österreicher.

Außenminister Michael Linhart (ÖVP) hat zudem am Samstag Reisende aus dem südlichen Afrika aufgefordert, nach Österreich zurückzukehren.