Experten über Omikron: "Kein Neustart der Pandemie“

Die Variante wurde erstmals in Südafrika nachgewiesen und am Freitag von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „besorgniserregend“ eingestuft. Krammer geht davon aus, dass die neue Variante in „untersequenzierten“ Ländern jedoch schon länger als gedacht zirkuliert und viele Fälle unentdeckt sind. Es könnte daher sein, dass sie auch bereits in Österreich angekommen ist.

Aufgrund von mehr als 30 Mutationen am Spikeprotein, mit dem das Virus an die menschliche Zelle andockt, steht die Variante derzeit im Verdacht, besonders ansteckend zu sein. Beunruhigende Nachrichten kamen aus Hongkong, wo zwei mit Omikron infizierte Männer eine sehr schnell ansteigende Viruslast aufwiesen. Experten beschäftigt derzeit vor allem die Frage nach der Immunevasion, sprich: wie gut die vorhandenen Impfstoffe gegen die neue Variante wirken. Alle Impfstoffhersteller haben inzwischen angekündigt, ihre Vakzine auf Omikron zu prüfen bzw. an speziellen Boostern zu arbeiten.