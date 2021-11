Kickls Wurmmittel: Ivermectin-Schmuggel nach Österreich explodiert

Das 50-fache

Gab es im ersten Halbjahr 2021 nur vereinzelt Ivermectin-Aufgriffe, so wurden demnach alleine im Oktober 7.640 Stück sichergestellt. Das sei im Vergleich zum Jänner mehr als das 50-fache. Zwischen September und Mitte November wurden insgesamt 15.844 Tabletten, die meist via Internet bestellt und auf dem Postweg verschickt wurden, vom Zoll beschlagnahmt.

Zwischen Oktober und November wurden in Österreich im EU-weiten Vergleich die zweitmeisten Ivermectin-Sendungen beschlagnahmt. Das Medikament wird unter verschiedensten Produktbezeichnungen hauptsächlich aus Singapur, Indien und Hongkong versendet. Bestimmt waren die Sendungen für Empfänger in ganz Österreich. Spitzenreiter waren Empfänger in Niederösterreich, gefolgt von Oberösterreich, Wien und der Steiermark.

Die Sendungen verstoßen gegen das Arzneiwareneinfuhrgesetzt. Wer illegal Medikamente schmuggelt, muss mit einer Geldstrafe in Höhe bis zu 7.260 Euro rechnen. Noch folgenreicher, auch tödlich, kann aber eine Einnahme der verunreinigten Präparate verlaufen.