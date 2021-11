Ivermectin: Ausverkauftes Entwurmungsmittel sorgt für Vergiftungen

Zwar gibt es wenige Studien, die einen möglichen Nutzen zeigen, allerdings mit Einschränkungen. „Die Studien waren klein und wiesen zusätzliche Einschränkungen auf, wie z.B. unterschiedliche Dosierungen oder die Verwendung von weiteren Arzneimitteln.“ Für die gefundenen antiviralen Effekte bräuchte es zudem Dosierungen des rezeptpflichtigen Medikaments, die zu starken Nebenwirkungen führen können.

Der Präsident der Oberösterrichischen Apothekerkammer, Thomas Vetschegger, warnte in den ÖON vor den Folgen der starken Nachfrage. "Viele Leute nehmen das Medikament völlig falsch ein. Sie nehmen die weitaus höhere Dosis, die eigentlich für Pferde gedacht ist", so Veitschegger. "Es gab schon Vergiftungen."

Toxische Wirkung "nicht ausgeschlossen"

EU-weit ist Ivermectin nicht zur Behandlung von Covid-19 zugelassen. In Österreich sind die Tabletten beim Menschen für die Behandlung von Krätze sowie parasitären Wurmbefällen zugelassen sowie für spezielle Hauterkrankungen. Im Tierbereich wird das Mittel gegen Parasiten bei einer Vielzahl von Tieren eingesetzt.

Beim BASG heißt es: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Ivermectin bei einer höheren als der zugelassenen Dosierung toxisch wirkt. Die Verwendung von Ivermectin kann somit derzeit (mit Ausnahme kontrollierter klinischer Studien) keinesfalls zu einer Vorbeugung oder Behandlung von COVID-19 empfohlen werden.“

Hersteller warnt

Auch der Hersteller von Ivermectin, Pharmakonzern Merck, der eigentlich vom Verkauf des Mittels profitiert, bezog Stellung und betonte in einer Aussendung, dass:

Es keine wissenschaftliche Grundlage für eine mögliche therapeutische Wirkung gegen COVID-19 gäbe.

Keine aussagekräftigen Beweise für klinische Aktivität oder klinische Wirksamkeit bei Patienten mit COVID-19-Krankheit bestehen.

Ein besorgniserregender Mangel an Sicherheitsdaten in den meisten Studien vorliegt.

Auch die WHO sowie die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA rieten davon ab, das Mittel präventiv oder zur Behandlung von Covid-19 einzunehmen. Die FDA zeigt aber Verständnis für die erhöhte Nachfrage: "In Anbetracht der vielen Todesfälle durch diese Krankheit ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass einige Verbraucher zu unkonventionellen Behandlungsmethoden greifen, die nicht von der Food and Drug Administration genehmigt oder zugelassen sind. Auch wenn dies verständlich ist, sollten Sie sich vorsehen."