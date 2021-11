Trendwende: 8.526 neue Corona-Fälle

Die Zahlen sinken - und zwar eindeutig. Nach dem neuen Allzeit-Hoch von knapp 15.809 Neuinfektionen am 19. November wurden am Montag in Österreich 8.526 Neuinfektionen gemeldet. Am Montag vor einer Woche waren es noch 13.806 Fälle gewesen. Damit sinkt auch der 7-Tages-Schnitt weiter, auf 11.627 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Anzahl der Fälle innerhalb einer Woche unter 100.000 Einwohnern - liegt aktuell bei 914,39 - und damit wieder deutlich unter dem Höchstwert von 1.094.

In den vergangenen 24 Stunden wurden zudem 37 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 12.425 Tote in Österreich gefordert.

Derzeit gibt es 145.293 aktiv mit dem Coronavirus Infizierte in Österreich.

Auf die Intensivstationen hat sich der aktuelle Rückgang noch nicht durchgeschlagen. 619 Corona-Patienten liegen aktuell auf einer Intensivstation, 3.325 Menschen sind aktuell hospitalisiert. .

Impfungen am Wochenende

In den letzten sieben Tagen wurden 759.676 Impfdosen verabreicht, das sind 10,94 Prozent mehr als in der Woche davor. Am Sonntag wurden 50.985 Impfdosen verabreicht, welche sich wie folgt aufteilen: Erststich: 6.412; Zweitstich: 6.180; Drittstich: 38.393