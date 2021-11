"Ja" zum Impfbus: MFG schließt Linzer Fraktionsobmann von Partei aus

Mit 4,1 Prozent wurde die Partei "Menschen Freiheit Grundrechte" am 26. September auf Anhieb in den Linzer Gemeinderat gewählt. An der Spitze: Fraktionsobmann Norbert Obermayr.

Nach nur zwei Monaten ist nun damit schon wieder Schluss. Denn wie heute, Donnerstag, bekannt wurde, wurde Obermayr kurzerhand von der MFG ausgeschlossen. Der Grund dafür ist eine Verlängerung eines Impfbusses in der Stadt Linz, der Obermayr im Gemeinderat zugestimmt habe.

Das entspreche nicht der Parteilinie. Man lehne "derart aggressive Impfkampagnen" ab und entschuldige sich bei den Wählern, heißt es vom Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler in einer Aussendung am Freitag.