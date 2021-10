OÖ-Wahlsieger MFG: "Es wird eine Pandemie gespielt"

Die SPÖ möchte einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gesetzlich verankern. Das heißt, ein Kindergarten in jeder Gemeinde.

Das wird nicht möglich sein. Das Problem ist, dass dort, wo der Arbeitsplatz ist, oft nicht der Kinderbetreuungsplatz ist. Es ist schwierig, ein Kind, das im Ort A wohnt, in der Gemeinde B in den Kindergarten zu geben. Das Denken in Gemeindegrenzen muss aufhören. Die Gemeinden müssen sich abstimmen.

Halten Sie es für richtig, dass Eltern für die Kinderbetreuung am Nachmittag bezahlen müssen?

Das ist verständlich, wenn es sozial verträglich ist.

Was soll in der Schule passieren?

Wir brauchen in der Schule neue, kindgerechte Fächer, damit die Kinder besser auf das Leben vorbereitet werden. Zum Beispiel ein Fach, in dem der Umgang mit Geld gelernt wird. Mit 15 Jahren kommen viele in die Lehre, mit 18 nehmen sie sich ein Leasingauto, das sie nicht bezahlen können. Oder Unterricht im Körperbewusstsein. Damit die Kinder lernen, wie Bewegung und Ernährung zusammenhängen. Man kann viel in der Prävention machen, damit man spätere Erkrankungen verhindert. In der EU beträgt der Durchschnitt der gesunden Jahre 64 Jahre, in Österreich nur 57.

Sie sind nun durch den Widerstand gegen Covid-Maßnahmen in den Landtag gekommen. Sie sind also eine Protestgruppe.

Wir werden in den nächsten sechs Jahren beweisen, dass wir keine Protestgruppe sind. Bei unseren Veranstaltungen haben sich 75 Prozent der Gespräche um Kinder, Bildung und Jugend gedreht. Natürlich war Covid der Aufhänger. Ich war sechs Wochen lang jeden Abend in einer anderen Gemeinde.