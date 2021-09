OÖ-Wahl: MFG in 27 Gemeinderäten vertreten

Kein Bürgermeister

Häusler ist schon etwas länger dabei. Sie ist Gründungsmitglied. „Ich bin der PCR-Test“, erklärt die Biomedizinische Analytikern ihren Brotberuf. „Corona ist nur ein Sinnbild für das, was seit Jahren passiert. Wir haben kein Gesundheitswesen. Wir haben ein Krankheitswesen. Wir geben nichts für Prävention aus“, sagt Häusler, die in Franking wohnt. „Der Ort ist so klein, dass man die Postleitzahl dazusagen muss“, scherzt sie.

Wenig verwunderlich fuhr MFG auch in Häuslers Heimatgemeinde einen Erfolg ein. Insgesamt stellte die Partei nämlich auch zehn Bürgermeisterkandidaten zur Wahl. Darunter in Franking, wo Häuslers Ehemann, Markus Häusler, kandidierte. Er schrammte mit 43,30 Prozent knapp an der Stichwahl vorbei. Sein schwarzer Konkurrent erhielt 56,70 Prozent.