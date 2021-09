Liste MFG überraschte bei der Landtagswahl in Oberösterreich

Im Bundesland Oberösterreich ist am Sonntag ein neuer Landtag gewählt worden. Dabei hat es eine neue Partei überraschend in den Landtag geschafft. Sie heißt Liste MFG. Viele in der MFG sind gegen die Corona-Impfung. Die NEOS schafften den Einzug in den Langtag nur knapp.

Die ÖVP gewann die Wahl. Die FPÖ verlor viele Stimmen, aber sie schaffte auf Platz 2. Auf Platz 3 landete die SPÖ. Die Grünen gewann am meisten Stimmen dazu. Die ÖVP muss nun entscheiden, mit wem sie regieren will.

In der Stadt Graz im Bundesland Steiermark wurde am Sonntag der Gemeinderat gewählt. Auch dort gab es eine Überraschung. Die KPÖ gewann die Wahl. Sie nahm der ÖVP den ersten Platz weg. Bürgermeister Siegfried Nagl von der ÖVP trat nach der Wahl zurück.