Vor allem die FPÖ, die als einzige etablierte Partei um Stimmen der Impfgegner wirbt, litt unter dem Antreten von MFG. Zusätzlich zur Landesebene kandidierte die MFG in 28 Gemeinden, die meisten davon befinden sich im Innviertel. Ausgerechnet dort, wo es auch die niedrigsten Impfquoten im Land gibt.

Am Wahltag stimmte dann rund ein Viertel der Ungeimpften für MFG, das ergab eine Wahltagsumfrage des Meinungsforschers Peter Hajek im Auftrag von ATV. 48 Prozent der Ungeimpften machten ihr Kreuzerl bei der FPÖ. Unter den Geimpften wählte nur ein Prozent die MFG.

Mit welchen Themen – abseits von Corona – will die Partei nun, da sie im oberösterreichischen Landtag vertreten ist, punkten?

Man fordert ein transparentes Gesundheits- und Sozialwesen. Zudem wolle man die Familie wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. „Wir wollen, dass Frauen die Möglichkeit haben, sich um ihre Kinder zu kümmern, und diese nicht gleich in Krabbelstuben abgeben müssen“, so Aigner unlängst in einem KURIER-Interview.

Für Kleinunternehmen wolle man eine Entlastung der Lohnnebenkosten. „Wir haben 100.000 Klein- und Mittelbetriebe in Oberösterreich, die sehr stark besteuert sind.“ Diese bräuchten wieder Planungssicherheit.