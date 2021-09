Warum Kurz, Rendi und Kickl nichts zum Feiern haben

Wie sehr die traditionellen Parteien ausfransen, zeigt auch das Grazer Wahlergebnis: Die KPÖ wird stärkste Partei in Österreichs zweitgrößter Stadt. Deren Spitzenkandidatin Elke Kahr ist am Sprung ins Bürgermeisteramt. Langzeit-Stadtchef Siegfried Nagl von der ÖVP ist nach 24 Jahren abgewählt worden und zurückgetreten.

Übrigens, auch bezüglich des Grazer Ergebnisses kann sich Schützenhöfer an diesem Wahlsonntag gratulieren: Für seine Nachfolge als steirischer Landeshauptmann hat der bald 70-jährige Schützenhöfer nicht auf Nagl gesetzt, sondern Langzeit-Landesrat Christopher Drexler auserkoren.

Was bedeutet dieser Wahlsonntag für die Bundeskoalition?

Ein wichtiges Signal für türkisgrüne Bundesregierung ist das gute Abschneiden der Grünen. Sie haben in Oberösterreich deutlich und in Graz fulminant dazu gewonnen, sie steigen in der steirischen Landeshauptstadt von 10 auf rund 17 Prozent. Trotz der schwierigen Zusammenarbeit mit der ÖVP, bei der die Grünen sehr oft über ihren Schatten springen müssen, gewinnen sie bei Wahlen hinzu. Mit dem Kampf gegen den Klimaschutz können sie ihre Wähler offenbar zufriedenstellen.