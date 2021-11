Angst vor Omikron: Wo Grenzen zugehen und Quarantäne verhängt wird

Wenn es um den Kampf gegen die Pandemie geht, ist man in Israel meist schneller entschlossen und konsequenter vor als anderswo. Kaum waren die ersten Fälle mit der neuen Omikron-Variante des Corona-Virus aufgetreten, riegelte die Regierung in Jerusalem das Land gänzlich ab. Mit wenigen Ausnahmen ist die Einreise nach Israel daher gänzlich untersagt, sämtliche Flüge in das Land werden gestrichen.

Japan macht zu

Auch Japan will wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante erneut die Einreise von Ausländern verbieten. Er habe beschlossen, „als Notfallmaßnahme“ von Dienstag an die Einreisebeschränkungen für Ausländer aus aller Welt wieder in Kraft zu setzen, sagte Ministerpräsident Fumio Kishida. Ziel sei es, die schlimmste Situation für das Land zu verhindern.

Abseits der westlichen Industriestaaten fällt vor allem Marokko mit besonders strengen Maßnahmen auf. Auch das nordafrikanische Land setzt seit Montag alle Flüge aus der ganzen Welt aus.

Großbritannien strenge Kontrollen

Die britische Regierung hat am Wochenende die Reiseregeln deutlich verschärft. Einreisende aus aller Welt müssen an Tag Zwei nach ihrer Reise einen PCR-Test machen und sich in Quarantäne begeben, bis sie ein negatives Ergebnis erhalten. Der Test muss bei einem zertifizierten Anbieter auf eigene Kosten gebucht werden.

Bundesheer kontrolliert

Die meisten EU-Staaten wie auch Österreich beschränken ihre Einreiseverbote auf die vorerst am stärksten betroffenen Staaten des südlichen Afrika. In Österreich etwa sind seit Samstag Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini als Virusvariantengebiete eingestuft. Einreisen aus diesen Ländern sind untersagt. Zusätzlich wurde ein Landeverbot für Flüge aus diesen sieben afrikanischen Ländern verhängt. Österreichische Reiserückkehrer aus diesen Ländern, die etwa über Umwege heimgekommen sind, müssen einen negativen PCR-Test am Flughafen vorweisen und eine zehntägige Quarantäne antreten. Das Bundesheer kontrolliert an den Flughäfen.

Ruf nach EU-Maßnahmen

Ganz ähnlich auch viele andere europäische Länder wie etwa Deutschland, Italien, die Niederlande oder Finnland. Auch die Schweiz hat bereits alle direkten Flüge aus der Region gestrichen. Rom APA

Italien fordert die EU zur Ergreifung europaweiter Vorbeugungsmaßnahmen auf. Man werde in den nächsten 48 Stunden "eine Eindämmungsstrategie auf europäischer Ebene ausarbeiten“, sagte Gesundheits-Staatssekretär Pierpaolo Sileri. Nach der Einschränkung des Flugverkehrs seien gemeinschaftliche Maßnahmen nötig.

Keine Einreise für Österreicher

Die Philippinen und Indonesien haben aufgrund der neuen Corona-Variante Omikron Einreisebeschränkungen verhängt und zwar aus sieben europäischen Ländern, inklusive Österreich

Die Regierung hat die Schweiz, Österreich, Tschechien, Ungarn, die Niederlande, Belgien und Italien mit sofortiger Wirkung zunächst bis zum 15. Dezember auf die „rote Liste“ gesetzt. Auch andere Ausländer, die sich in den vergangenen 14 Tagen in diesen Staaten aufgehalten hätten, dürften nicht einreisen. Die vom 1. Dezember an geplante Grenzöffnung für Touristen aus bestimmten Ländern wird ausgesetzt.