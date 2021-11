IHS: Schulschließungen wirken sich negativ auf Bildungslaufbahn aus

Verbesserungsvorschläge

Als Handlungsansatz empfahl er unter anderem einen Ausbau des Jugendcoachings bzw. der Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder und Jugendliche. An den Schulen müsse die digitale Infrastruktur ausgebaut sowie in Unterstützungspersonal in der Administration bzw. der Schulpsychologie und -sozialarbeit investiert werden. Außerdem müsse ein Sozialindex ordentlich implementiert, die Lehrpläne verschlankt und langfristig der Schwerpunkt von der Wissens- auf die Kompetenzvermittlung gelegt werden.

IHS-Hochschulforscher Martin Unger riet in Sachen Impfung zu mehr Informationen an die Studierenden. Zwar sei eine hohe Anzahl von ihnen geimpft - ein großer Teil davon allerdings mit Johnson & Johnson, wo eine Nachimpfung schon nach einem Monat empfohlen wird. "Da bin ich mir nicht sicher, ob das bei allen angekommen ist. Es kann daher sein, dass die hohe Impfquote etwas trügerisch ist, weil die Schutzwirkung nicht so hoch ist." Darüber hinaus sei vermutlich auch vielen ausländischen Studierenden in Österreich nicht klar, dass sie hier auch eine Booster-Impfung bekommen können.

Wie wirkte sich Lockdown auf Studierende aus?

Bei den Auswirkungen des Lockdowns auf die Studierenden gibt es für Unger noch viele Unwägbarkeiten. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) betone zwar immer wieder, dass es auch positive Auswirkungen wie eine verstärkte Studienaktivität gegeben habe. Das stimme zwar, beziehe sich aber vor allem auf Daten aus dem ersten Lockdown. Bezüglich der dritten und vierten Schließungen gebe es dagegen noch keine guten Daten.

Außerdem bedeute eine im Schnitt positive Auswirkung noch nicht, dass es nicht auch negative Konsequenzen wie etwa psychische Probleme für manche gegeben habe. Wie groß diese Gruppe sei, sei aber noch schwer abschätzbar - er vermute aber doch, dass sie weiter angestiegen sei. "Da sind wir noch blind unterwegs, es kann sein, dass die positiven Auswirkungen überschätzt sind."