Hohe Impfquote, trotzdem Fernlehre: Wie die Unis durch den Winter kommen

Und dennoch: Vom Lockdown, der bis zum 12. Dezember gilt, sind Studierende in ihrer Ausbildung ebenso betroffen wie alle anderen in Österreich. Die meisten Unis haben auf Online-Lehre umgestellt.

Die Österreichische Hochschülerschaft hat diesen Umstand zuletzt heftig kritisiert. Die linke Koalition aus VSStÖ, Gras und FLÖ forderte sichere Maßnahmen für Hybridbetrieb und kein Zurück zu reiner Online-Lehre.

Ihr Wunsch bleibt in weiten Teilen des Landes unerfüllt: Die Unis in Wien, Salzburg, Linz und Innsbruck halten nur einzelne Lehrveranstaltungen in Präsenz ab - beispielsweise technische Labors und Sportübungen.

Strengere Regeln in Klagenfurt

So hält es auch die Uni Klagenfurt. Vor dem Lockdown galten hier bereits strengere Regeln als anderswo: Seit 10. November durften nur noch geimpfte oder genesene Studierende die Uni betreten - nötig war ein 2-G-Nachweis.

Mit ein Grund war, so erklärt Uni-Rektor Oliver Vitouch, dass die Durchimpfungsrate unter den Klagenfurter Studierenden niedriger ist als in anderen Bundesländern. Sie lag Ende September nur bei 75 Prozent.

Dazu komme, dass die PCR-Testkapazitäten in Kärnten nicht ausreichend seien. 2,5-G, wie viele andere Unis vorgeschrieben haben, würde in Klagenfurt nicht zuverlässig funktionieren, meint Vitouch, deshalb habe man sich für 2-G entschieden. Das galt zu der Zeit übrigens auch in Gastronomie und Handel, bis der allgemeine Lockdown die Regelung überholt hat.

Nach dem Lockdown will die Uni Klagenfurt jedenfalls zu 2-G zurückkehren, kündigt der Uni-Rektor im KURIER-Gespräch an.