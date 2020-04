Trump: "Haben einige furchtbare Tage vor uns"; 12.942 bestätigte Fälle in Ö

Frankreich und die Schweiz werden ihren Lockdown wegen der Coronavirus-Pandemie verlängern. Der Elysee-Palast in Paris gab am Mittwochabend bekannt, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 über den 15. April hinaus andauern werden. Die Schweizer Bundesrat hatte bereits wenige Stunden zuvor eine Verlängerung um eine Woche bis 26. April beschlossen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich am Ostermontag in einer Rede an die Nation wenden. In Frankreich sind mittlerweile fast 11.000 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der positiven Tests auf das Coronavirus stieg bis Mittwochabend auf fast 114.000 an und überstieg damit die Zahl des deutlich größeren Nachbarlandes Deutschland.

Die Schweiz registrierte zu diesem Zeitpunkt mehr als 23.000 Fälle und fast 900 Tote. Die Geschwindigkeit der Ausbreitung habe jedoch in den vergangenen Tagen deutlich abgenommen, teilte der Bundesrat mit.