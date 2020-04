Coronavirus: Russische Forscher wollen ab Juni Impfstoffe testen

Ein russisches Forschungszentrum will bereits ab Juni Corona-Impfstoffe an Menschen testen. Schon ab dem 29. Juni sei eine erste Phase klinischer Tests von drei Impfstoffen an 180 Freiwilligen geplant, sagte Rinat Maxjutow, Leiter des staatlichen Forschungszentrums Vektor, bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin und Chefs von mehreren wissenschaftlichen Einrichtungen am Dienstag.

"Die Gruppen von Freiwilligen sind bereits aufgestellt", sagte Maxjutow. Die Einrichtung habe mehr als 300 Bewerbungen erhalten.

Ersten Tests im Mai möglich

Dem Leiter zufolge haben seine Wissenschafter in einem Labor in der Nähe der sibirischen Stadt Nowosibirsk mehrere Prototypen von Impfstoffen entwickelt. Demnach werden diese gerade an Mäusen, Kaninchen und anderen Tieren getestet, um bis zum 30. April den vielversprechendsten Impfstoff zu bestimmen. Laut Maxjutov könnten die ersten Tests am Menschen sogar schon im Mai beginnen, "wenn das Gesundheitsministerium dies genehmigt".

Das Vektor-Zentrum forschte zu Zeiten der Sowjetunion an biologischen Waffen und ist im Besitz von Proben der unterschiedlichsten Viren - von Pocken bis Ebola. In Russland gibt es nach offiziellen Angaben derzeit 7.497 Infektionsfälle. 58 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19.