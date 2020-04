Corona-Krise: Einigen Ärzten könnte Insolvenz drohen

Viele Ordinationen bleiben momentan wegen der Corona-Krise leer. Abstand halten ist die Maxime. So bizarr es sich in Zeiten einer gesundheitlichen Krise anhört, könnte die wirtschaftliche Existenz einiger niedergelassener Ärzte eben durch diese bedroht sein. Denn sinkende Patientenzahlen bedeuten sinkende Umsätze.

Während Hausärzte ihre Patientinnen und Patienten, so weit es möglich ist, weiterhin telefonisch betreuen, können einige Fachärzte nicht so einfach auf „Teleworking“ umsteigen. „Alle Ärzte haben zur Zeit massive Rückgänge in ihren Patientenzahlen. Fachärzte aus bestimmten Gebieten trifft das am härtesten. In der Orthopädie zum Beispiel muss man die Patienten einfach angreifen können, übers Telefon funktioniert das kaum. Je nachdem wie lange diese Krise noch andauert, kann das die Existenz mancher Ärzte gefährden“, warnt Christoph Reisner, Präsident der Ärztekammer Niederösterreich (ÄK NÖ).