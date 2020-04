Ex-Minister Jabloner zu Covid-Gesetzen: "Muss klar sein, was verboten ist"

Die türkis-grüne Regierung lässt die von vielen Juristen als problematisch eingestuften Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nun doch evaluieren. Eine entsprechende Expertengruppe hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) angekündigt.

An Bord ist unter anderem der frühere VwGH-Präsident und Ex-Justizminister Clemens Jabloner. Er hält die Maßnahmen für „grosso modo verhältnismäßig“, sieht aber Verbesserungsbedarf.

Unklare Rechtslage als Problem

Juristen hatten in den Krisenverordnungen der Regierung eine ganze Reihe an problematischen Punkten identifiziert.

Allen voran, dass zu Beginn des „Shutdown“ weder der Polizei noch den Bürgerinnen und Bürgern genau klar war, was genau mit den Ausgangsbeschränkungen noch erlaubt war und was nicht. So hatte die Regierung gemeint, auch private Osterfeiern untersagen zu können, was Juristen als unzulässigen Eingriff in das Hausrecht werteten.

Die unklare Rechtslage sieht auch Jabloner als Problem. „Es muss allen Menschen klar sein, was sie tun dürfen und was ihnen verboten ist“, sagt er.