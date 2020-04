Ausgangsbeschränkungen könnten gesetzlich nicht gedeckt sein

Eine „juristische Spitzfindigkeit“ also? Das müsste der Verfassungsgerichtshof beurteilen. Bis Freitag gelangten 20 Anträge ein, die der VfGH bei seiner Session im Juni behandeln will. Das Gesetz läuft mit Jahresende aus, die aktuellen Beschränkungen tun das schon am 30. April. Eine größere Tragweite hätte eine Aufhebung durch das Höchstgericht, wenn die Regierung wieder solche Verordnungen erlassen wollte – zum Beispiel, wenn die befürchtete „zweite Corona-Welle“ kommt. Denkbar, dass der Minister dann auflisten müsste, wo genau man nicht hindarf, anstatt Ausnahmen zu nennen.

Wie es ausgeht, kann Experte Funk nicht prognostizieren, fest steht für ihn nur: „Davon, dass in krisenbedingter Eile juristische Fehler passiert sein könnten, wird sich der VfGH nicht beeindrucken lassen.“ Der Rechtsstaat und seine hohen Ansprüche seien virenresistent.