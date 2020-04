Livestream: Am 14. April sperren kleine Geschäfte wieder auf, ab 1.Mai sperren Friseure auf

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will "sehr genau hinsehen", ob in anderen Ländern die außergewöhnlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus auch wieder zurückgenommen werden. "Das gilt für Ungarn genauso wie für alle anderen Länder", sagte er in einem von der Tiroler Tageszeitung, den Vorarlberger Nachrichten und den Oberösterreichischen Nachrichten veröffentlichten Interview. "Sobald wir Covid-19 erfolgreich bekämpft haben, werden wir die Maßnahmen zurücknehmen und selbstverständlich auch sehr genau hinsehen, ob sie auch außerhalb Österreichs zurückgenommen werden. Und nicht versucht wird, die Krankheit zu benutzen, um Freiheitsrechte einzuschränken. Das gilt für Ungarn genauso wie für alle anderen Länder", sagte der ÖVP-Chef.

Kurz äußerte sich, nachdem der Nationalrat am Freitag mit den Stimmen von ÖVP und Grünen einen Entschließungsantrag beschlossen hatte, in dem die Bundesregierung dazu aufgerufen wurde, sich in Ungarn für eine "sofortige Rücknahme aller Notstandsgesetze und Sonderrechte nach Bewältigung der Corona-Krise einzusetzen". Der Regierungsantrag stach Vorlagen von SPÖ und NEOS aus, die weitaus schärfer in Richtung Ungarn formuliert gewesen waren.

Auch Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) nahm gestern in der "ZiB 2 am Sonntag" Stellung zu den Vorgängen in Ungarn. Mehr dazu hier: