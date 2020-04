Mahrer: "Wirtschaft noch im April schrittweise hochfahren"

Comeback soll im April starten

Mahrer hofft, dass das rot-weiß-rote Comeback noch im April beginnen kann. "Wir starten mit dem Handel, zunächst kleine Geschäfte, in denen es nicht zu großen Menschenansammlungen kommt". Allerdings müssen die Corona-bedingten Grundregeln wie Abstand halten, Hygienemaßnahmen für Mitarbeiter und Schutzmasken immer berücksichtigt werden. Bei Branchen, in denen Körperkontakt notwendig ist, wie Friseure, Massagen, Mani- oder Pediküre wird es aber noch dauern. Und Gasthäuser? "Dafür überlegen wir gerade besondere Regelungen. Denn mit Mundschutz lässt es sich ja schwer essen", so Mahrer.

Als nächster Öffnungsschritt könnten dann mittelgroße Geschäfte drankommen. "Mehr Fläche heißt dann auch mehr Kunden", so Mahrer, "aber wohl keine Flagship-Stores". Und es wird immer eine begrenzte Zahl von Kunden plus Mitarbeitern pro Quadratmeter Geschäftsfläche geben. Ob dann nicht wieder die Diskussion entsteht, dass bestimmte (kleinere) Geschäfte etwas verkaufen dürfen und andere nicht? "Das ist aus gesundheitspolitischen Gründen wohl nicht anders möglich."

Auf einen Zeitplan zur weiteren schrittweisen Öffnung will sich Mahrer nicht festlegen. "Die Schritte werden aber immer größer und immer schneller werden".

Best practice-Beispiele aus aller Welt

Die Wirtschaftskammer hat in einer Datenbank 212 Maßnahmen zur Rettung der Wirtschaft aus anderen Ländern zusammengetragen. Man sehe sich genau an, was funktioniert und welche Auswirkungen jede Maßnahme habe, so Mahrer. Dazu kommen natürlich noch eigene Überlegungen. Verstaatlichungen oder auch Verländerungen lehnt er ab. "Was wir aber aus der Corona-Krise sicher lernen, ist dass wir bei bestimmten Produkten stärker autark sein müssen, zum Beispiel bei den medizinischen Produkten."