Heftiger Wirbel um Anschobers Oster-Erlass

Genau das ist der kritische Punkt an diesem Erlass von Anschober. „Jetzt darf die Polizei einfach anläuten und im Haus oder in der Wohnung eine Nachschau halten ohne Durchsuchungsbefehl. So etwa gibt es nur in autokratischen Ländern“, meint der Neos-Abgeordnete Nikolaus Scherak.

Auch die Blauen orten eine Gefahr für den Rechtsstaat: „Durch einfache rechtliche Regelungen Gesetze und unsere Verfassung zu hebeln, ist einzigartig in Österreich und führt klar vor Augen, wie wichtig es ist , Entscheidungen dem Parlament zu belassen, als einen autokratischen Akt vorzunehmen“, kritischer FPÖ-Justizsprecher Christian Ragger. Tatsächlich ist es so, dass ein Gesetz von dieser Brisanz eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament benötigen würde – und die würde sicherlich nicht zustande kommen. Das sogenannte Hausrecht besteht seit 1867 im Staatsgrundgesetz.

Trotz massiver Kritik hat das Gesundheitsministerium seinen Erlass, der gerade rund um Ostern große Zusammenkünfte auch in Haushalten vermeiden soll, verteidigt. Dadurch sollten auftretende „Corona-Partys“ unterbunden werden. Ida Metzger