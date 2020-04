Polizei ortet "teils massive Verstöße" gegen die Coronagesetze

Der drohende Lagerkoller sorgte am Samstag wieder dafür, dass die heimischen Märkte gestürmt wurden. Die Wiener Polizei wandete sich deshalb per Facebook an die Bevölkerung:

"Bedingt durch das warme Frühlingswetter kommt es allerdings an bestimmten Orten (z.B. Donaukanal/Treppelweg, Prater, Neuwaldegg) zu teils massiven Verstößen. Auch erreichten uns zahlreiche Rückmeldungen über Zusammenkünfte von Personen zu Zwecken, die nicht von den Ausnahmeregelungen erfasst sind (z.B. gemeinsamer Konsum von alkoholischen Getränken)."

"Letzters ist kein Ausnahmegrund und auch nicht mit einem Meter Abstand argumentierbar, dass man sich dafür draußen aufhält“, konstatierte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Die Polizei verstärkte deshalb ihre Streifen an diesen Orten.