Osterferien: Das darf man gegen den Lagerkoller tun

Das Wetter macht den Österreichern die Selbstisolation in den kommenden Tagen nicht gerade einfach: Für nächste Woche sagen die Meteorologen Temperaturen um die

20 Grad vorher, dazu strahlenden Sonnenschein. Außerdem steht die Osterwoche an, in der viele vermutlich ihren bereits beantragten Urlaub konsumieren müssen. Jene, die in den Städten in Wohnungen ohne Balkon oder Terrasse ausharren, wollen an die frische Luft. Das gleiche gilt für die Freunde der Berge.

Das kann teuer werden, wie einige Beispiele aus den vergangenen Tagen zeigen. Die Gesundheitsbehörden verhängen teils drakonische Strafen. Zwei Personen, die in Wien auf einer Parkbank Kaffee zusammen tranken, wurden angezeigt und mussten insgesamt 1.000 Euro zahlen. Zukünftig darf die Polizei auch Organmandate ausstellen, die direkt vor Ort eingehoben werden. Diese betragen maximal 90 Euro.

Obwohl die Regierung immer wieder betont, dass man Zuhause bleiben solle, gibt es einige Möglichkeiten, die schönen Tage dennoch zu nutzen. Der KURIER erklärt, was erlaubt ist und was nicht.

Darf ich spazieren gehen?