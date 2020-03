Rotlicht: Illegale Prostitution läuft trotz der Ausgangssperre

Denn mittlerweile macht man sich auch als Freier strafbar, wie Langer im Gespräch mit dem KURIER betont. „Kunden, die Dienstleistungen einer Prostituierten in einer illegalen Wohnung in Anspruch nehmen, müssen mit Strafen nachdem Covid-19-Maßnahmengesetz rechnen. Hier reicht der Strafrahmen bis zu 3.600 Euro“.

Zum Vergleich: den Frauen und Männern, die Prostitution anbieten, drohen 7.000 Euro Geldstrafe.

Ein Problem ist auch, dass derzeit sehr viele Prostituierte wegen der weitläufigen Grenzsperren nicht in ihre Heimatländer zurück können, aber eben auch kaum Möglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt in Österreich irgendwie zu verdienen. In vielen Ländern boomt deshalb der Straßenstrich, laut Langer ist dies in Wien aber bisher (noch?) nicht der Fall. Dennoch würden momentan ständig Kontrollen stattfinden.