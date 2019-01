Polizeirazzia im Rotlicht: Intime Einblicke in das Gewerbe

"Aufmachen, Polizei", schreit Wolfgang Langer und hämmert laut gegen die Tür des Rotlicht-Lokals bei der Triesterstraße in Wien-Favoriten. "Open, here is the police!"

Doch vorerst öffnet niemand.

"Wir werden die Feuerwehr rufen müssen. Oder die WEGA, damit jemand die Tür aufmacht", erklärt der Leiter des Wiener Prostitutionsreferats.

Doch plötzlich biegen drei Prostituierte mit Sackerln um die Ecke. Es wird nicht die erste Überraschung des Tages sein.