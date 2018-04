Razzia in Wien: Illegale Bordelle geschlossen

„Hallo, hättest du heute um 15 Uhr Zeit für mich? Nein? Um 15.30 Uhr geht es auch bei mir. Mit alles, mit Liebe?! Ja, das hört sich gut an für mich“, sagt Inspektor L. ins Telefon. Zuvor war sein Blick noch über das vielversprechende Inserat geschweift: „Ich warte auf dich in schönem Ambiente“, verspricht dort eine auf dem Bild jung wirkende Chinesin namens Lilli. Die Adresse ist in Wien-Leopoldstadt, nahe des Vorgartenmarkts.

Es ist offenbar gar nicht so einfach, einen Termin bei einer Prostituierten zu bekommen. Es war der siebente Versuch, bei anderen Inseraten aus Zeitungen und dem Internet waren die Mobilboxen der Damen eingeschaltet oder kein Termin erhältlich. „Das ist ein Millionengeschäft“, erklärt Wolfgang Langer vom Prostitutionsreferat der Wiener Polizei. Rund 200 bis 300 illegale Bordelle gibt es in der Stadt, schätzt er. Die Preise variieren zwischen 40 und 200 Euro als Grundpreis, ohne Kondom kostet es meist etwas mehr. Je hübscher die Frau, umso höher der Preis, heißt es. „1000 Euro Gewinn am Tag sind durchaus als normal anzusehen“, sagt Langer.

Inzwischen bereitet sich das Eingreifteam im Prostitutionsreferat in Wien-Ottakring auf den 19. Einsatz des Schwerpunktes vor. Insgesamt neun Polizisten werden vor Ort sein. Für die Großrazzia wurden extra Fahrzeuge, anonyme Wertkarten-Handys und Computer organisiert – niemand soll vorgewarnt werden. Inspektor L. wird den Part des Lockvogels übernehmen. Ist er in der Wohnung, verständigt er seine Kollegen via Funk. Dann wird aus Sicherheitsgründen gestürmt.