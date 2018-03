In Wiens City eröffnet das größte Laufhaus der Stadt

In Wien-Landstraße wird derzeit eifrigst umgebaut, ein Baukran ist im Einsatz. Doch an der Adresse Zollgasse 3 entsteht hier entsteht kein gewöhnliches Wohnhaus, sondern momentan das größte Rotlicht-Etablissement der Stadt. In 35 Zimmern sollen bald reihenweise Männer „verwöhnt“ werden, hofft der Geschäftsführer Peter U.

62 Frauen sind auf der Homepage bereits angekündigt. Das Laufhaus Wien-Mitte ist damit um rund 50 Prozent größer als der bisherige Platzhirsch. Sogar eigene Radiospots für das Rotlicht-Etablissement gibt es.