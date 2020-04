Kogler will nach "Corona-Schock" eine Erbschaftssteuer

„Immer, wenn es in Millionenhöhe zu Erbschaften und Schenkungen kommt, soll auch eine Steuer eingehoben werden."

Eine Aussage des grüne Vizekanzlers Werner Kogler - und dabei diese Maßnahme steht definitiv nicht im Koalitionspakt mit der ÖVP. Das Credo der Türkisen lautete stets: "Keine neuen Steuern."

"Ich hoffe schon, dass der Corona-Schock hier in Österreich zu einem Umdenken führen wird", sagt der Vizekanzler nun jedenfalls in der Tiroler Tageszeitung. "Große Vermögensüberträge zu besteuern ist jedenfalls vernünftig, weil es dem Wirtschaftswachstum nicht schadet, und es ist ein Beitrag zur gerechten Krisenfinanzierung“, so Kogler.

Und weiter: „Ich bin für einen rigorosen Beitrag von Millionen- und Milliardenerben.“

"Hoffe, der Corona-Schock ist groß genug"

Kogler hofft, dass die Pandemie bei vielen zur Erkenntnis führen werde, dass „die ungezügelte Globalisierung schädlich ist“. „Ich hoffe, der Corona-Schock ist groß genug. Es darf nicht sein, dass ein Kontinent wie Europa medizinische Hilfsgüter nicht selbst produziert. Da gehört sehr viel zum Besseren korrigiert.“

Die in der EU und in der österreichischen Koalition stritte Frage von Eurobonds zur Bewältigung der Wirtschaftsfolgen der Corona-Krise bewertet Kogler differenziert. Hier bräuchte es klare Regeln. Italien solle einmal sein marodes Bankensystem in den Griff bekommen.

„Zudem ist in Italien ein Riesenvermögen von Superreichen geparkt. Ich sehe nicht ein, dass Arbeiter aus Österreich oder Lettland, dieses marode System ohne Verbesserungsaussicht mitfinanzieren soll“, sagt Kogler.

Eurobonds nur bei gemeinsamen Regeln

„Die Bonds-Lösung ist für mich eine von mehreren Möglichkeiten. Ich bin eben für Bonds unter gemeinsamen Regeln. Mache ich aber Auflagen, dann funktioniert es ähnlich wie beim Europäischen Rettungsschirm ESM“, argumentiert der Grünen-Chef.

Mit einer Aufstockung des ESM wäre man „viel schneller bei einer Lösung“, so Kogler, der ähnlich wie Finanzminister Gernot Blümel ( ÖVP) auch auf die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Zentralbank ( EZB) verwies, die weiter Anleihen kaufen solle.

„Ich unterstütze explizit auch die Idee von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einer Arbeitslosenrückversicherung. Ja, wir müssen europäische Solidarität üben. Deshalb sollten wir auch daran denken, jetzt das EU-Budget für die richtigen Investitionen zu erhöhen.“