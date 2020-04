Coronavirus: SP-Chefin Rendi-Wagner fordert Millionärssteuer

Zusammengerechnet rund 41 Milliarden Euro wendet der Staat derzeit auf, um die wirtschaftlichen, teils verheerenden Folgen der Corona-Krise einzudämmen. "Koste es, was es wolle", so Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel bei der Präsentation des Corona-Hilfspakets.

Am Dienstag lässt Vizekanzler Werner Kogler in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" aufhorchen. "Große Vermögensüberträge zu besteuern ist jedenfalls vernünftig, weil es dem Wirtschaftswachstum nicht schadet, und es ist ein Beitrag zur gerechten Krisenfinanzierung“, so Kogler. Und weiter: „Ich bin für einen rigorosen Beitrag von Millionen- und Milliardenerben.“

Für den Koalitionspartner ÖVP kommt dies nicht infrage. "Für das wirtschaftliche Comeback Österreichs nach der Krise benötigt es einen noch nie da gewesenen nationalen Kraftakt und nicht irgendeine Einzelmaßnahme", heißt es seitens der Volkspartei prompt.

Rendi-Wagner: "Es braucht Millionärssteuer"

Ganz anders die Reaktion seitens der SPÖ. Pamela Rendi-Wagner lässt tagsdarauf wissen, man müsse über die Kosten der Krisen reden und darüber, wer diese zahle. Das dürften nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein. "Alle müssen ihren Beitrag leisten. Wir müssen über das Thema Verteilungsgerechtigkeit in Österreich reden. Es braucht eine Millionärssteuer auf Vermögen und Erbschaften, und natürlich eine gerechte Besteuerung von Finanztransaktionen und Online-Konzernen, die jetzt von der Krise stark profitieren."

Der SPÖ-Chefin gehe es darum, dass "der Wert der Solidarität auch nach der Krise gilt."