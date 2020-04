Corona-Sperren: Wirte drohen der Regierung mit Verfassungsklage

„Der ,Patient Wirt‘ kann gestorben sein, bevor finanzielle Hilfe ankommt“

Es werde zu einer Marktbereinigung kommen, sagt Kommunikations- und Gastro-Experte Wolfgang Rosam. Auch wenn von Staats wegen viel Unterstützung angeboten werde, würden nicht alle Lokal-Betreiber geschäftlich bestehen bleiben. „Es wird nicht nur kleine, sondern auch große Restaurants treffen, da diese verhältnismäßig höhere Fixkosten haben“, so der Herausgeber des Wein- und Gourmetmagazins Falstaff.

Gerade Jungunternehmer mit Schulden sind gefährdet, das sei eine „furchtbare Situation“. Eine Öffnung der Gastronomie, wenn auch schrittweise, wie im Handel, sei laut Rosam daher dringend nötig. Nach derzeitigem Stand soll das mit Mitte Mai geschehen. „Es könnten zuerst die Gastgärten öffnen und die Personenanzahl in Lokalen begrenzt werden, um den nötigen Abstand zu schaffen. Die große Angst der Politik ist die zweite Welle der Infektionen, wie sie in Singapur der Fall ist“, sagt Rosam. „Das wird uns in Europa für September prophezeit. Ich hoffe, dass es bis dahin zumindest Medikamente gegen das Coronavirus gibt.“ Doch es gebe auch positive Effekte der Krise. So setzen viele auf Lieferservice, und Themen wie Homecooking könnten uns erhalten bleiben. Rosam: „Die Gastro-Szene ist flexibel, das wird sich vertiefen.“

