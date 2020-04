Urlaubspläne für den Sommer: Mariandl statt Mallorca

„Wir können ja nicht wie ein Friseur die Schere in die Hand nehmen und wieder anfangen zu arbeiten. Wir brauchen eine Vorlaufzeit“, poltert Josef Peterleithner, Präsident des Reiseverbands (ÖRV). Flugzeuge müssen gechartet, Hotelkontingente gebucht und Verträge ausverhandelt werden. „Ich muss ja wissen, ob eine Hotelanlage für 100 Gäste alle drei Restaurants und Pools aufsperrt oder nur ein Restaurant und einen Pool. Das alles will der Reisende bei der Buchung wissen“, so Peterleithner. Seine Branchenkollegen wünschen sich einen Stufenplan von der Politik, aus dem ersichtlich wird, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Sprich, welche Länder als erstes wieder als Urlaubsziel in Frage kommen.

Offen bleibt auch, wie viele ausländische Touristen es diesen Sommer nach Österreich ziehen wird. Wifo-Ökonom Oliver Fritz geht in einem Worst-Case-Szenario davon aus, dass allein im Juli 80 Prozent der deutschen Gäste ausbleiben. Ein Minus, das die Österreicher nicht kompensieren können. Auch wenn die Österreich Werbung nun eilig Budget in die Werbung um den Inlandsgast umlenkt. In der vergangenen Sommersaison gingen 70 Prozent der insgesamt 79 Millionen Gästenächtigungen auf das Konto ausländischer Gäste. Und das Geldbörsel saß auch lockerer als in Coronazeiten.