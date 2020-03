Trauriger Rekord: 919 Tote binnen 24 Stunden in Italien

Das Außenministerium hat überrascht auf den Brief von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reagiert. Doskozil hatte in dem Schreiben den Außenminister und den Bundeskanzler dringend ersucht, "auf bilateralem Wege eine rasche Lösung" der Probleme an der österreichisch-ungarischen Grenze zu suchen.

Das Außenamt wies Freitagabend darauf hin, dass Innenminister Karl Nehammer, EU-Ministerin Karoline Edtstadler und Außenminister Schallenberg (alle ÖVP) "seit Beginn der Krise in täglichem Kontakt mit ihren Amtskollegen aus Ungarn sind, um den unbeschränkten Pendler- und Warenverkehr auch in Zukunft aufrechtzuerhalten". "Das müsste auch in der burgenländischen Landesregierung bekannt sein, zumal der Innenminister dazu auch schon persönlich mit der burgenländischen Landeshauptmann-Stellvertreterin in Kontakt war", hieß es in einer Stellungnahme.