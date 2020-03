Das Land, in dem das Coronavirus ignoriert wird

Ganz Europa steht wegen des Coronavirus still. Ganz Europa? Nein, in Weißrussland nimmt der autokratische Präsident Alexander Lukaschenko die Gefahr für die Bevölkerung bisher nicht ernst.

Bis Anfang der Woche waren 81 Fälle der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 bekannt. Tendenz steigend. Und doch sieht Lukaschenko, von westlichen Medien gerne als "letzter Diktator Europas" tituliert, keinen Grund für "drakonische Maßnahmen". Der 65-Jährige, der seit 1994 im Amt ist, gab die Devise aus, dass die Corona-Panik am Ende schlimmer sein könne als das Virus selbst.

Plötzlich schaut man anderswo weißrussischen Fußball

Und so rollt auch der Fußball anders als im Rest Europas in Belarus weiter. Wie geplant - und mit Zuschauern in den Stadien - haben die Fußballklubs des Landes zwischen Polen und Russland am 19. März ihren Spielbetrieb für die Meisterschaft wieder aufgenommen.

"Eine Oase in der toten Fußballwüste" - so nannten es Fußballkommentatoren im Fernsehen. Nebeneffekt: Im benachbarten Russland interessierten sich plötzlich Fußballfans für die sonst kaum beachtete Liga.