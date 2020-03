Ungarn: Wie Orbán die Berichte über das Coronavirus steuert

Wer schon einmal versucht hat, an einem Kiosk die Zeitungen anders anzuordnen, hat erkannt: Es gibt eine gewünschte Reihung der Medien. Sie werden sofort wieder in Ordnung gebracht. Doch die Präferenzen der Regierung erkennt man vor allem an den Anzeigen in den Zeitungen.

Werbung nur für regierungstreue Blätter

Je kritischer die Berichterstattung, desto weniger Werbung im Blatt. Rund 80 Prozent aller staatlichen Werbegelder gehen laut Experten an die regierungstreuen Medien. Private Unternehmen, die Werbung schalten könnten, werden entweder von der Regierung unter Druck gesetzt, oder sie gehören ohnehin schon einem der Unternehmerfreunde des Ministerpräsidenten.