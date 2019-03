Ungarn: „Für Orbáns Gegner ist es zum Heulen“

Magyar Hang ist nach der etablierten liberalen HVG die zweitgrößte Wochenzeitung im Land – mit nur 3000 Abonnenten. Doppelt bis dreimal so viele Zeitungen gehen im freien Verkauf an die Leser. „Die Menschen haben Angst, auf einer schwarzen Liste zu landen, wenn sie uns abonnieren“, erzählt Lukács. Am Land gehe das so weit, dass ein Abonnent drei oder vier Abos hat, weil er sich für jene Leser anmeldet, die ihren Namen nicht preisgeben wollen. „Der Briefträger weiß dann schon, wo er die Zeitung hinbringt.“

Überhaupt ist am Land alles anders und mit den großen Städten – und vor allem der Hauptstadt – kaum vergleichbar. Wenn in Budapest tausende auf die Straße gehen, um zu demonstrieren (wie das im Dezember gegen das umstrittene Arbeitszeitgesetz), dann erreicht das die Peripherie manchmal gar nicht. Denn die Menschen dort lesen, sehen und hören fast nur Medien, die Fidesz-freundlich berichten.