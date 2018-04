Medien in Ungarn: „Kämpfen bis zum letzten Atemzug“

Erst am Dienstag hatte der Oligarch Lajos Simicska verkündet, die in seinem Besitz befindlichen Medien nicht weiterführen zu wollen: Noch am selben Tag verstummte das Lánchíd Rádió. Am Mittwoch erschien nach 80 Jahren die vorerst letzte reguläre Ausgabe von Magyar Nemzet, auch der dazugehörende Online-Auftritt mno.hu wurde eingestellt.

Nach dem überragenden wie überraschenden Wahlerfolg von Viktor Orbáns Fidesz am vergangenen Sonntag war für viele abzusehen, dass es bei Magyar Nemzet Veränderungen geben würde. Schließlich hatte Simicska – der seit einem Streit mit Orbán im Jahr 2015 die rechte Partei Jobbik unterstützt – beträchtliche Summen in die Zeitung gepumpt. Vor allem in den letzten Wochen hatte man alles daran gesetzt, Skandale aus dem Umfeld des Erzfeindes Orbán aufzudecken und so dessen Wiederwahl zu verhindern. Ohne Erfolg.

„Nach dem Wahlergebnis am Sonntag habe ich schon vermutet, dass die Printversion eingestellt werden könnte, bin aber davon ausgegangen, dass zumindest der Online-Auftritt bestehen bleibt“, erzählt Bence Földi, Redakteur von Magyar Nemzet, dem KURIER. „Dass beides eingestellt wird, und zwar so schnell, hat mich überrascht.“ Verhandlungen über einen möglichen Verkauf von Magyar Nemzet sind derzeit am Laufen, ob und in welcher Form die Zeitung weitergeführt werden kann, ist unklar. Für die rund 150 Mitarbeiter von Magyar Nemzet heißt es nun abwarten.

Am Samstag hielten sie vor der großen Anti-Regierungs-Demo eine Gedenkfeier in der Budapester Innenstadt ab, wo eine Sonderausgabe der Zeitung verteilt wurde. Für den Druck der 20.000 Exemplare hatte der stellvertretende Chefredakteur György Zsombor noch am Freitag via Facebook einen Spendenaufruf gestartet – und verkündet: „Wir kämpfen bis zum letzten Atemzug.“