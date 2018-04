Ungarn: Zehntausende demonstrieren gegen Orban

Unter dem Motto "Wir sind die Mehrheit" und Rufen wie " Orban hau ab" demonstrieren am Samstag große Massen in Budapest gegen die Regierung des rechtskonservativen Premiers Viktor Orban. Ein großes Transparent mit der Aufschrift "Das Volk kann man nicht verbieten" wurde an der Spitze des Marsches getragen, der sich von der Oper zum Parlament bewegt.

Nach Schätzungen könnten es Zehntausende sein, die an der Protestaktion teilnehmen. Laut Organisatoren könnten es sogar 100.000 Teilnehmer werden. Eine Antiregierungsdemo solchen Ausmaßes habe es noch nie in Ungarn gegeben und nicht einmal Orban könne die Menschenmenge ignorieren, kommentierten ungarische Medien.

EU-Fahnen mit der Aufschrift "Help", ein Meer an blauen Luftballons, Schilder mit "Stopp Korruption" und dem Orban-Foto sowie der Aufschrift "Das ist nicht mein Premier" waren zu sehen. Mehrere Oppositionsparteien hatten ihre Teilnahme an der Budapester Demonstration angekündigt. Auch in London und Krakau soll es Sympathie-Proteste geben.