Freie Medien als Feindbild Orbáns

Die Auswahl an Medien, die nicht in regierungsnahem Besitz sind, sei mittlerweile sehr schmal: Neben dem TV-Sender RTL Klub spielen vor allem Internetportale eine große Rolle in der kritischen Berichterstattung. Doch diese würde viele Menschen gar nicht erst erreichen – etwa Ältere, jene aus bildungsfernen Schichten und jene, die in ländlichen Gebieten leben. „Wer nicht aktiv Nachrichten sucht, die vom Weltbild der Regierung abweichen, wird auch nicht damit konfrontiert.“