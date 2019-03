Sie sind bekannt als kritischer Journalist. Haben Sie Angst vor Repressionen?

Es gibt die Pressefreiheit in Ungarn. Das stimmt schon. Jeder kann schreiben, was er will. Niemand kommt für seine kritische Meinung ins Gefängnis. Doch die Fidesz-Leute sind in den Behörden, die für wirtschaftliche Entscheidungen verantwortlich sind. Wer kritisch schreibt, erhält eben keine Inserate. Während die Stiftungsmedien quasi von Steuergeld finanziert werden, wissen die anderen nicht, ob es sie in einem halben Jahr noch gibt.

Sie waren selbst früher Fidesz-nahe. Wieso haben Sie Ihre Meinung geändert?

Das ist eine schlimme Auffassung! Nicht ich habe meine Meinung, die Partei hat sich geändert. Fidesz war einmal westlich orientiert, antirussisch, konservativ, für den Pluralismus, hat die liberale Demokratie nicht in Frage gestellt. Vor zehn Jahren konnte niemand wissen, wohin das führen wird.

Woher kam die Richtungsänderung?

Wahrscheinlich Machterhalt. Aber ich sehe nicht in Orbáns Gehirn hinein. Wenn er sagt: „Ich bin die Sicherheit, ohne mich herrscht Chaos“, dann weiß ich nicht, ob er wirklich so denkt, oder ob er diese Sätze lediglich benutzt, um an der Macht zu bleiben.