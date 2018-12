Heftige Proteste: Ungarn revoltieren gegen "Sklavengesetz"

Nach Wien übersiedelt gezwungenermaßen auch die von George Soros gegründete Central European University (CEU). Der liberale ungarischstämmige US-Milliardär und Demokratie-Förderer gilt seit Jahren als „Staatsfeind Nr. 1“ für Orbán. Soros ist in den Augen der Regierungspolitiker auch der Organisator der aktuellen Protestwelle, bei der es vereinzelt zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten samt Tränengaseinsätzen und Festnahmen kam. Es sei eindeutig, „dass Soros die Gewaltaktionen in Budapest organisierte“, behauptete Balazs Hidveghi, Kommunikationsdirektor von Fidesz. Soros und seinem Netz ginge es nur um „Krawalle und Provokation“. All das sei bewusst geplant, wie auch die Gewalt gegen Polizisten, zitierte ihn die ungarische Nachrichtenagentur MTI.

Das Internetportal 24.hu ortete hingegen eine große Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Welche Kraft sich dahinter verberge, werde sich in den kommenden Tagen zeigen. Die linksliberale und rechtsradikale Opposition rief am Wochenende zum Zusammenschluss und zur Fortsetzung der Protestaktionen auf.