Orbán, König Fußball und die Oligarchen

Freunde vom Fußball-Platz

Fußball ist Viktor Orbáns größte Leidenschaft. Bis zu sechs Matches pro Tag soll der frühere Zweitligaspieler im TV verfolgen, bei Finalspielen einer WM oder in der Champions League ist er regelmäßig vor Ort. Fußball, wie Ungarns Premierminister gerne philosophiert, habe sein politisches Weltbild geprägt, Fußball aber verbindet ihn auch mit seinen engsten Vertrauten und Partnern. Sie haben mit ihm in der Schule oder an der Universität gekickt und sind später an seiner Seite zu den reichsten Männern des Landes geworden.

Das größte Denkmal für seine Leidenschaft hat sich Orbán in seiner Heimatstadt Felcsút, unweit von Budapest, errichten lassen: ein Stadion für den zweitklassigen Verein des kleinen Ortes, mit Ehrenplätzen für Orbán und seine Freunde, die dort regelmäßig an Wochenenden vorfahren. Verlässlich auf der Tribüne zu finden ist natürlich Lorinc Mészáros. Schließlich ist der Schulfreund des Premiers nicht nur Bürgermeister des Ortes, sondern vor allem Präsident des Fußballklubs und dessen größter Sponsor. Für den 52-Jährigen kein Problem, ist der ehemalige Heizungsinstallateur doch in den letzten Jahren zu einem der fünf reichsten Männer Ungarns avanciert, besitzt Baufirmen und landwirtschaftliche Großbetriebe und kontrolliert dazu ein ständig wachsendes Medienimperium.

Schnell zum großen Geld

Es sind vor allem einflussreiche Lokalzeitungen, in denen – so meinen Kritiker – die Propaganda der Regierung völlig kritiklos und obendrein gleichförmig verbreitet werde. Mészáros’ Millionen fließen inzwischen auch in ausländische Fußballklubs. So hat er sich etwa im kroatischen Osijek eingekauft.

Gleich nach seinem Heimatverein kommt für Orbán Videoton, ein Fußballklub aus dem westungarischen Székesfehérvár. Auch der gehört einem seiner engsten Freunde, István Garancsi. Der Bauunternehmer, der riesige öffentliche Aufträge in Budapest an Land ziehen konnte und außerdem zu den größten Empfängern von EU-Förderungen in Ungarn zählt, hat sich ebenfalls in erstaunlichem Tempo ins Spitzenfeld der reichsten Männer Ungarns hinaufgearbeitet, derzeit rangiert er laut Financial Times auf Platz 11.

Machenschaften wie jene von Garancsi oder Mészáros sind gerade in letzter zeit regelmäßig an die Öffentlichkeit gelangt. Doch auch für die spektakulären Enthüllungen über Korruptionsaffären im Umfeld ist ein Fußballfreund aus Orbáns Jugendtagen verantwortlich. Lajos Simicska hat einst mit Viktor Orbán ein Zimmer im Studentenwohnheim in Budapest geteilt und abends mit ihm Fußball gespielt. Als Gründungsmitglied der Fidesz-Partei wurde Simicska, nachdem Orbán die Regierung übernommen hatte, zum Chef eines Imperiums aus ehemals staatlichen Firmen. Dazu kam rasch eine Vielzahl an Medien, vom TV-Sender bis zu Zeitungen.