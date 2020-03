Coronakrise: Ungarn lässt österreichische Pflegekräfte festnehmen

Vorerst reisen viele Pfleger aus Österreich nicht in ihre Heimatländer zurück, sie wollen ihren Dienst über die üblichen zwei Wochen hinaus verlängern. Allerdings werden auch diese Pfleger irgendwann an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und in ihre Heimatländer zurück wollen. Betroffen sind vor allem Personen aus Osteuropa, die derzeitigen Grenzkontrollen verhindern allerdings jede Reisetätigkeit.